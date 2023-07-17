Москвичка вышла на улицу с необычным объявлением и попала на видео
Девушку с плакатом «Сварю борщ» заметили на Патриарших прудах.
В районе Патриарших прудов заметили девушку с необычным объявлением. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»
На кадрах запечатлена стоящая на тротуаре россиянка с плакатом «Сварю борщ». Она одета в красный летний сарафан и белые босоножки на каблуке. «Девушки пытаются понять, как привлекать парней без приложения для знакомств Tinder», — пошутили в группе.
Задумка героини ролика развеселила пользователей сети. «Когда очень хочется замуж», «Стояла бы уж с кастрюлей борща что ли», «Перед встречей надо будет проверить, знает ли она, из чего варится борщ», — написали комментаторы.
Ранее россиян развеселило объявление в подмосковном парке. Предупреждение об акулах появилось в Одинцове.