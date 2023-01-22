Москвичка перевела более 120 тысяч рублей лже-военному

Москвичка перевела более 120 тысяч рублей мошеннику, который представился на сервисе знакомств военнослужащим в звании подполковника, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По имеющейся информации, 35-летней мужчина и 42-летняя жительница столицы начали регулярно переписываться в мессенджерах и созваниваться по телефону. Новый знакомый стал периодически жаловаться на свое материальное положение, после чего москвичка начала переводить ему денежные средства.

Спустя два месяца после знакомства женщина подсчитала, что перевела мужчине более 128 тысяч рублей и попросила его вернуть долг. Деньги он возвращать отказался, а после этого и вовсе перестал выходить на связь. Потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что жительницу подмосковной Балашихи ограбил ее экс-возлюбленный, молодой человек из Франции, с которым она рассталась около полугода назад.