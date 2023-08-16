Москвичка продала квартиру после общения с мошенниками

После общения с мошенниками москвичка продала квартиру и потеряла 18,6 миллиона рублей. Об инциденте сообщила столичная прокуратура.

Аферисты связались с жертвой в начале июля и сообщили, что произошла утечка ее персональных данных. Далее злоумышленники, представляясь правоохранителями, убедили женщину срочно перевести все сбережения на якобы безопасные счета. Москвичка купила новый телефон, установила на него программу мобильного банка и перечислила все деньги на карту, реквизиты которой ей прислали мошенники.

После этого злоумышленники сказали пострадавшей, что от ее имени пытаются оформить кредит. Они убедили женщину подать встречную заявку и перечислить полученные деньги на «безопасный счет». В результате россиянка оформила на себя три кредита.

Далее «правоохранители» прислали женщине сообщение, натолкнувшее ее на мысль о том, что ее недвижимость в опасности. Она продала свою столичную квартиру и отдала деньги курьеру. Мошенники прислали женщине документ, якобы подтверждающий направление средств на инкассацию.

Аферисты утверждали в разговоре с жертвой, что ей якобы положена компенсация за сотрудничество и возмещение морального ущерба. Чтобы получить ее, они предложили женщине перевести 2,4 миллиона рублей на тот же «безопасный счет». Россиянке пришлось одолжить миллион рублей у знакомых.

В середине августа женщина не смогла связаться с аферистами и поняла, что стала жертвой мошенничества. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

Ранее в Москве профессор РАН отдал более 17 миллионов рублей представившимся сотрудниками ФСБ мошенникам.