Москвичка устроила пожар в храме после замечания священнослужителей

В Москве женщина с голубем на плече попыталась пройти в храм священномученика Ермогена в Южном Тушине. После того как ее не пустили внутрь с птицей, женщина устроила пожар в церкви, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Священнослужители сделали прихожанке замечание. Она разозлилась, попросила церковную свечу для молитвы, а затем подожгла ей раму иконы. Огонь удалось потушить.

Настоятель храма обратился в полицию, ущерб от возгорания оценили в 55 тысяч рублей. По данным источника, ранее женщина приходила в собор с велосипедом и котом.

Ранее в Подмосковье вор залез в храм и уснул внутри из-за кагора. Сотрудники полиции обнаружили правонарушителя за алтарем.