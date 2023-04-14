В Подмосковье вор залез в храм и уснул за алтарем из-за кагора

В Подмосковье задержан вор, залезший в храм и уснувший за алтарем после распития кагора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Мужчина проник в храм в селе Пересветово, разбив стекло. Он похитил деньги из церковной лавки и свечного ящика, выпил две бутылки спиртного и решил заночевать в помещении. Сотрудники полиции обнаружили правонарушителя за алтарем.

Грабителя заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России («Кража»).

Ранее в Подмосковье вор увез миллионную добычу из частного дома на санках. При обыске его квартиры также были изъяты две похищенные рации.