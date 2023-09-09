19:06, 09 сентября 2023
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Москвичка вышла на улицу с необычным плакатом и попала на видео
Девушку с плакатом «Нужны money на Gucci» заметили около ЦУМа.
Кадр: Telegram-канал «Москва»
Москвичка вышла на улицу с плакатом «Нужны money на Gucci» и попала на видео. Ролик с девушкой опубликовал Telegram-канал «Москва».
Героиню ролика заметили сидящей на тротуаре около ЦУМа. «Попрошайка» надела открытый топ, мини-юбку и ботфорты на каблуках. Источник отметил, что прохожие давали девушке деньги, а один раз даже пожертвовали пять тысяч рублей.
«А работать "западло"?», «Какой стыд», «Позорище — деградировать настолько, чтобы считать это остроумным», — отреагировали на видео пользователи сети. Однако некоторые сочли поступок девушки смешным и не увидели в нем ничего предосудительного.
Ранее девушку с плакатом «Сварю борщ» заметили на Патриарших прудах.