Москвичка вышла на улицу с необычным плакатом и попала на видео

Героиню ролика заметили сидящей на тротуаре около ЦУМа. «Попрошайка» надела открытый топ, мини-юбку и ботфорты на каблуках. Источник отметил, что прохожие давали девушке деньги, а один раз даже пожертвовали пять тысяч рублей.

«А работать "западло"?», «Какой стыд», «Позорище — деградировать настолько, чтобы считать это остроумным», — отреагировали на видео пользователи сети. Однако некоторые сочли поступок девушки смешным и не увидели в нем ничего предосудительного.

Ранее девушку с плакатом «Сварю борщ» заметили на Патриарших прудах.