Москвичка захотела расслабиться в массажном кресле и попала в ловушку

В Москве трехлетняя девочка захотела расслабиться в автоматическом массажном кресле, села в него и попала в ловушку. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Инцидент произошел на востоке Москвы. Массажное кресло находилось в квартире на Перовской улице, уточнил источник.

Незадолго о этого дети, кто постарше, включили кресло и играли на нем. Когда в него полез трехлетний ребенок, его выключили. При этом дети не соблюли меры безопасности, из-за чего ноги девочки сильно зажало в массажере.

У пострадавшей оказалась травма. Ее срочно госпитализировали. О дальнейшем состоянии девочки неизвестно.

