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17:42, 16 ноября 2022
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Выбросившей новорожденную дочь в мусоропровод москвичке вынесли приговор

Выбросившей новорожденную дочь в мусоропровод москвичке вынесли приговор
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Выбросившей новорожденную дочь в мусоропровод москвичке вынесли приговор. Как сообщает прокуратуры Москвы. Ее обвиняли по части 3 статьи 30 и статье 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»).

«С учетом позиции прокуратуры Бутырский районный суд приговорил к 1 году 6 месяцам лишения свободы 43-летнюю Марину Барышникову», — говорится в сообщении.

По данным обвинения, подтвержденным в суде, 14 апреля 2022 года она родила в ванной комнате квартиры на улице Северный бульвар жизнеспособную девочку, запеленала ее, положила в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусоропровод с 9 этажа жилого дома, где ребенок был обнаружен. Врачам удалось спасти жизнь младенца.

Ранее стала известна судьба найденного в мусоропроводе младенца. По данным прокуратуры Москвы, над младенцем установлена опека.

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