Москвички встретили курьера в нижнем белье и записали видео

На кадрах видно, что для встречи доставки одна из подруг надела полупрозрачный комплект белья и маску с кошачьими ушами, а вторая — черный комплект с подвязками для чулок и маску с заячьими ушами. При этом курьер спокойно отреагировал на наряды девушек: поздоровался с ними, отдал заказ и ушел.

Ролик вызвал бурную реакцию в сети. «А почему он, а не я?», «Какой воспитанный, даже не взглянул», «Скажите адрес, я приеду», — написали комментаторы.

Многие осудили девушек, отметив, что они ставят в неудобное положение человека во время работы. «Я года 3-4 курьером работал и много, почти каждый день. Клиенты разные были, и порой совсем дурка. Но такого даже со мной не случалось», — признался один из пользователей.

Ранее в Москве прохожие украли еду из термосумки курьера и попали на видео. Кражу совершили мужчина и женщина.