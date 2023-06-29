Работающие в шлемах космонавтов москвички попали на видео в центре столицы

На улице в центре Москвы заметили горожанок в шлемах космонавтов. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Что там в Москве?».

По данным администраторов канала, москвички находились возле ГЭС-2, которая расположена на Болотной набережной, 15. На кадрах ролика три девушки сидят на уличных ступенях и работают на ноутбуках. Они одеты в белые толстовки с капюшоном, бежевые шорты и шлемы от космических скафандров.

«Миленькие такие», «Так интересно наблюдать за набором текста на клавиатуре», «Инопланетяне прилетели посмотреть на ГЭС», «Мозгов ноль», «Это же клоуны, а не инопланетяне», «Они знают больше, чем другие», «Это космонавты», «Хотели, чтобы обратили на них внимание», «Запах что ли издает или чего они так закрылись?», — написали пользователи мессенджера.

Ранее голый пассажир московской электрички попал на видео.