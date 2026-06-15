Москвичку с собакой спасли благодаря открыткам в домовом чате

Москвичку и ее собаку спасли благодаря открыткам в домовом чате. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Женщина каждый день отправляла соседям добрые картинки, однако внезапно перестала. Жильцы заволновались, попытались достучаться в дверь, но это не помогло. Тогда вызвали участкового, который нашел сестру пропавшей, которая живет в Белоруссии.

Спасатели забрались в квартиру через окно и нашли хозяйку в критическом состоянии. Женщину экстренно госпитализировали. Однако спустя время из квартиры стал раздаваться громкий лай. Спасательная команда не заметила пса москвички, который испугался и спрятался.

На этот раз уже сотрудникам «СпасРезерв» пришлось лезть в окно. Пса по кличке Тимоша спасли. Пока его хозяйка не выздоровеет, он будет жить у соседки.

Ранее сообщалось, что в Мытищах соседи напали на девушку со щенком, проходившую через детскую площадку.