Раскрыт адрес советской фабрики «Москвошвея»

Адрес советской фабрики «Москвошвея» раскрыт в Telegram-канале «Москва. Было — стало».

«В Годеинском переулке в советские годы располагалась известная фабрика головных уборов "Красный воин" (бывшая "Москвошвея"). На старом фото здания справа — фабричные корпуса. Чего здесь только ни шили. Например, знаменитые буденовки и даже кепки для кубинской армии», — сказано в сообщении.

Сам переулок назывался по фамилии пристава уголовных дел Московской управы благочиния подполковника Петра Годейна. В старой России было принято называть улицы и переулки по имени хозяина крайнего дома, уточнили администраторы канала.

Сегодня Годеинский переулок называется Арбатским, а на месте фабрики располагается одна из высоток-«книжек» Нового Арбата.

Ранее был раскрыт адрес одного из «Дворцов питания» в Москве. Так во времена СССР называли фабрики-кухни — механизированные предприятия общепита.