Москву накрыл бум на лопаты

Апрельский снегопад в Москве резко увеличил спрос на товары для уборки снега. Продажи такого инвентаря на маркетплейсах выросли в несколько раз. Об этом сообщили агентству «Москва» в пресс-службах маркетплейсов.

В Ozon отметили, что 27 апреля спрос на товары для уборки снега увеличился сразу в восемь раз. Чаще всего покупали лопаты, скреперы и скребки для льда.

В Wildberries уточнили, что за последние дни количество заказов на лопаты в Москве выросло почти на 190 процентов по сравнению с предыдущей неделей. В Подмосковье рост составил около 60 процентов.

Также увеличился интерес к практичной одежде. Например, спрос на резиновые сапоги вырос примерно в два раза.

Ранее «Москва 24» сообщали, что за сутки в столице выпало более половины месячной нормы осадков, а в Подмосковье показатель превысил 100 процентов.

Тем временем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда наладится погода в Москве.