Москву зальет дождями

В Москве до конца апреля не ожидается ни одного полностью сухого дня. О затяжных осадках в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

По ее словам, столичный регион остается под влиянием циклонов, из-за чего погода будет нестабильной. Дожди разной интенсивности будут идти практически ежедневно. При этом 26 апреля возможны кратковременные прояснения, когда солнце все же покажется.

Синоптик также обратила внимание на атмосферное давление. Оно уже опустилось ниже нормы и до конца месяца останется на пониженных значениях.

«Оставшаяся часть апреля пройдет с атмосферным давлением ниже климатической нормы. Причем в отдельные дни этот показатель будет ниже нормы на 15–18 миллиметров ртутного столба», — предупредила Позднякова.

Официального прогноза на май пока нет, добавила она, однако предварительные модели показывают постепенное потепление. В начале месяца температура может вернуться к сезонным значениям.

При этом полностью сухой погоды ждать не стоит. По словам специалиста, в первые майские дни хотя бы один из них пройдет с дождем.

