В Москве жителя Ставрополья заподозрили в надругательстве над ребенком

Житель Ставропольского края задержан в столице по подозрению в надругательстве над малолетней девочкой, сообщает в среду, 26 октября, Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«Предварительно установлено, что мужчина оставался с ребенком в квартире на непродолжительное время для присмотра, пока отсутствовали родители», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, с августа по октябрь мужчина «неоднократно совершил действия сексуального характера в отношении ранее знакомой малолетней». Кроме того, он заставил ребенка пересылать ему в мессенджере интимные фотографии и видео. В конце концов девочка рассказала обо всем родственникам, а они обратились в полицию.

Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней»).

«В ходе допроса фигурант признал вину в полном объеме. Сегодня с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщает следственный орган.

Ранее суд в Подмосковье приговорил к 13 годам лишения свободы 47-летнего мужчину. Он обвинялся в по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК России в отношении 11-летней девочки в городе Видное.