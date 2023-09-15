Процесс установки 235-тонного моста в Москве попал на видео

Об установке нового пешеходного моста через Водоотводный канал сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Конструкцию весом в 235 тонн и длиной в 54 метра монтировали между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Ее развернули поперек канала за несколько часов и установили на заранее подготовленные опоры.

По словам градоначальника, открыть мост, который станет частью популярного прогулочного маршрута между Парком Горького и ГЭС, постараются в максимально короткие сроки.

Ранее транспортировка нового моста на баржах в Москве попала на видео.