Смертельная авария с участием авто и мотоцикла в Москве попала на видео

Авария произошла на перекресте Совхозной и Краснодарской улиц, у станции метро «Люблино». На кадрах видно столкновение транспортных средств, во время которого водителя и пассажира мотоцикла откидывает на несколько метров.

По данным столичной прокуратуры, пассажирка мотоцикла 1985 года рождения погибла на месте. Водитель госпитализирован. Ведомство сообщает, что столкновение произошло в результате того, что 30-летний водитель автомобиля ВАЗ при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу.

Ранее смертельная авария на Третьем транспортном кольце в Москве попала на видео.