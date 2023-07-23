Смертельная авария с участием авто и мотоцикла в Москве попала на видео
В ДТП в Москве погибла пассажирка мотоцикла.
Смертельная авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла в Москве попала на видео, опубликованное в Telegram-канале столичного Дептранса.
Авария произошла на перекресте Совхозной и Краснодарской улиц, у станции метро «Люблино». На кадрах видно столкновение транспортных средств, во время которого водителя и пассажира мотоцикла откидывает на несколько метров.
По данным столичной прокуратуры, пассажирка мотоцикла 1985 года рождения погибла на месте. Водитель госпитализирован. Ведомство сообщает, что столкновение произошло в результате того, что 30-летний водитель автомобиля ВАЗ при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу.
Ранее смертельная авария на Третьем транспортном кольце в Москве попала на видео.