Смертельная авария на третьем транспортном кольце в Москве попала на видео

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ранее автомобиль выехал на встречную полосу на третьего транспортного кольца в Москве и врезался в такси.