08:51, 23 июля 2023
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Смертельная авария на третьем транспортном кольце в Москве попала на видео
Иномарка на скорости влетела в выезжающий на дорогу автомобиль в Москве.
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ
Иномарка на скорости влетела в выезжающий на ТТК автомобиль на севере Москвы. Видео с места аварии опубликовал Telegram-канал столичной прокуратуры.
По данным ведомства, автомобиль марки Haval столкнулся с машиной Audi. Водитель Audi погиб на месте, также пострадали пассажиры транспортных средств, в том числе ребенок.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Ранее автомобиль выехал на встречную полосу на третьего транспортного кольца в Москве и врезался в такси.