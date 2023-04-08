Собянин рассказал о подготовке столичных мотоспасателей к летнему сезону

О подготовке столичных мотоспасателей к летнему сезону рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник заявил, что с мая по октябрь ежедневно патрулировать город будут 160 специалистов.

По словам Собянина, в пожарно-спасательном гарнизоне столицы работают 11 расчетов на 22 мотоциклах. Спасатели участвуют в ликвидации последствий ДТП, оказывают первую помощь пострадавшим, помогают в тушении пожаров и ищут потерявшихся в лесу людей.

Ежегодно в преддверии начала сезона мотоспасатели совершенствуют свои навыки, активно тренируются. Им выделяют проверенные мотоциклы, которые позволяют им первыми прибывать на место любой аварии и оказывать помощь. В прошлом году отряды мотоспасателей совершили более двух тысяч выездов.

Ранее Собянин заявил о росте средней скорости движения на МКАД.