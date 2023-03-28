Собянин заявил о росте средней скорости движения на МКАД

О росте средней скорости движения авто на МКАД в своем личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник заявил, что средняя скорость на кольцевой автотрассе за последние пять лет выросла с 48 до 51 километра в час (на шесть процентов).

Глава города пояснил, что это произошло благодаря снижению длительности и интенсивности заторов на проблемных участках автодороги. Он подчеркнул, что ежедневно на МКАД выезжает около миллиона машин.

Чтобы сократить трафик, столичные власти ограничили движение грузовиков массой более 3,5 тонны. Это позволило существенно сократить количество съезжающих на МКАД фур. Кроме того, в разгрузке автодороги помог введенный в эксплуатацию в 2022 году основной участок Московского скоростного диаметра (МСД).

Мэр добавил, что проблемные участки МКАД на юге и юго-востоке сможет вскоре разгрузить Южный участок МСД, движение по которому запустят в конце 2023 года. А трасса Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе после открытия, которое запланировано на 2026 год, станет южным дублером МКАД, что еще больше освободит дорогу, подытожил Собянин.

Ранее Собянин рассказал о создании Четвертого транспортного кольца. По его словам, строительство МСД, Южной рокады и нескольких развязок на МКАД позволит замкнуть его уже в ближайшее время.