Определены регионы-лидеры по уровню зарплат в 2022 году

Лидерами по уровню зарплат в России в 2022 году стали Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область, сообщает в своем исследовании РИА новости.

Эксперты определили, что первое место среди регионов с самыми высокооплачиваемыми специалистами заняла Чукотка, где почти 50 процентов работников в среднем получают в месяц от 100 тысяч рублей и больше. В ЯНАО этот показатель составляет 43 процента, Магаданской области — 33,6 процента, Ненецком автономном округе — 33,4 процента, Москве — 32,6 процента. В десятку самых высокооплачиваемых регионов также вошли Камчатка, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия и Мурманская область.

«Как показывают результаты исследования, в числе лидеров в основном представлены сибирские, северные или дальневосточные регионы, а также обе столичные агломерации. Лидерство регионов с суровыми климатическими условиями объясняется хорошо развитой прибыльной добывающей промышленностью и рыбной ловлей», — говорится в материале. Москва же, по мнению экспертов, выполняет функцию финансового центра — на ее территории расположено много штаб-квартир крупнейших компаний России.

Эксперты также отметили, что диапазон типичных зарплат на Чукотке варьируется от 65 тысяч до 164 тысяч рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — от 60 тысяч до 152 тысяч рублей, в Москве от 45 тысяч до 129 тысяч рублей.

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