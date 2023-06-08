Мусоровоз задавил человека на юго-востоке Москвы и попал на видео
Мусоровоз задавил человека на территории ЖК «Люблинский парк» в Москве.
Мусоровоз задавил человека на территории ЖК «Люблинский парк» в Москве. Кадрами с места событий на Люблинской улице поделился Telegram-канал «Что там в Москве?».
В опубликованном ролике мусоровоз стоит на проезжей части у жилого дома. Под его колесами лежит человек. Вокруг собралось много людей, в том числе представители МЧС Россия.
«В пресс-службу информация об этом пока не поступала», — сообщили «Мосленте» в столичном Главке МЧС.
В комментариях под видео развернулась дискуссия по поводу произошедшего. Многие обвинили во всем водителя. «В ситуации нужно разбираться, а не судить водителя раньше времени. Безусловно, у пешеходов больше преимуществ, но они бывают максимально неадекватными. Также и про водителя мусоровоза. Некоторые несутся задним ходом в узких дворах с припаркованными машинами», — написал один из юзеров.
Ранее сообщалось, что на МКАД грузовик задавил собственного водителя.