Мусоровоз задавил человека на юго-востоке Москвы и попал на видео

Мусоровоз задавил человека на территории ЖК «Люблинский парк» в Москве. Кадрами с места событий на Люблинской улице поделился Telegram-канал «Что там в Москве?».

В опубликованном ролике мусоровоз стоит на проезжей части у жилого дома. Под его колесами лежит человек. Вокруг собралось много людей, в том числе представители МЧС Россия.

«В пресс-службу информация об этом пока не поступала», — сообщили «Мосленте» в столичном Главке МЧС.