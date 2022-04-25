Раскрыта история постройки музея-терема в Москве

Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева, расположенный на Малой Грузинской улице, в этом году отметит 100 лет с момента открытия. В честь юбилея заведующая отделом ботаники Елена Михеечева раскрыла mos.ru несколько фактов из истории постройки ансамбля.

Основал музей русский коллекционер Петр Щукин. Поначалу он увлекался восточным направлением, затем европейскими, а в результате нашел интересными древнерусские предметы: картины, иконы, книги, посуду, мебель и прочее. Однажды коллекция доросла до внушительных масштабов. Тогда-то он и купил гектар земли на Малой Грузинской улице.