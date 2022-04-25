Раскрыта история постройки музея-терема в Москве
Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева, расположенный на Малой Грузинской улице, в этом году отметит 100 лет с момента открытия. В честь юбилея заведующая отделом ботаники Елена Михеечева раскрыла mos.ru несколько фактов из истории постройки ансамбля.
Основал музей русский коллекционер Петр Щукин. Поначалу он увлекался восточным направлением, затем европейскими, а в результате нашел интересными древнерусские предметы: картины, иконы, книги, посуду, мебель и прочее. Однажды коллекция доросла до внушительных масштабов. Тогда-то он и купил гектар земли на Малой Грузинской улице.
В соответствии с коллекцией был определен и стиль постройки первой части будущего музея — русский модерн. Архитектор Борис Фрейденберг построил великолепный краснокирпичный терем со ступенчатым шатровым крыльцом, изразцами, флюгерами в виде флажков и двуглавых орлов, кокошником с большим медальоном с изображением крылатого единорога, рассказала Елена Михеечева.
Со временем коллекция перестала умещаться в первом корпусе, и под руководством Адольфа Эрихсона построили второй. Следом по той же причине создал одноэтажный корпус музейного склада третий архитектор Федор Кольбе.
После смерти Щукина в 1912 году наполнение музея регулярно менялось. «После революции 1917 года здания на Малой Грузинской занимали Музей старой Москвы, Музей Центрально-Промышленной области, студенческое общежитие. Наконец в 1934 году по ходатайству Максима Горького сюда переехал Биологический музей имени Тимирязева, который располагается здесь и сегодня», — рассказала Михеечева.
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