В Москве мужчина задушил женщину и был разоблачен его сестрой

Житель Москвы, убивший женщину, был разоблачен его сестрой. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает РЕН ТВ.

Россиянка зашла в квартиру дома на Загорьевской улице и обнаружила там своего родственника, сидящего рядом с трупом женщины на коленях. В этот момент мужчина испугался и начал угрожать сестре. Женщина успела закрыться в ванной, откуда позвонила в полицию и сообщила о случившемся.

Приехавшие на место полицейские нашла в квартире труп, накрытый одеялом. По предварительной информации, подозреваемый задушил свою жертву. 43-летний мужчина был задержан на месте.

Ранее жительница Подмосковья убила сожителя ножом и пришла в полицию с повинной.