Город
Сегодня в 17:31
1 мин.

В Москве мужчина задушил женщину и был разоблачен его сестрой

В Москве мужчина задушил женщину и был разоблачен его сестрой
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Москвы, убивший женщину, был разоблачен его сестрой. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает РЕН ТВ.

Россиянка зашла в квартиру дома на Загорьевской улице и обнаружила там своего родственника, сидящего рядом с трупом женщины на коленях. В этот момент мужчина испугался и начал угрожать сестре. Женщина успела закрыться в ванной, откуда позвонила в полицию и сообщила о случившемся.

Приехавшие на место полицейские нашла в квартире труп, накрытый одеялом. По предварительной информации, подозреваемый задушил свою жертву. 43-летний мужчина был задержан на месте.

Ранее жительница Подмосковья убила сожителя ножом и пришла в полицию с повинной.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.