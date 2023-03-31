Мужчина изнасиловал 14-летнюю знакомую в подъезде московской многоэтажки

Мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку в подъезде московской многоэтажки, сообщает ГСУ СК России по Москве.

Уточняется, что преступник был знаком со своей жертвой. Он надругался над 14-летним подростком на лестничной площадке одного из многоквартирных домов, расположенных на бульваре Адмирала Ушакова. Потерпевшая рассказала о случившемся родителям, которые обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее порноролик с изнасилованием четвероклассника в Москве попал в сеть.