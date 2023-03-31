11:31, 31 марта 2023
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Мужчина изнасиловал 14-летнюю знакомую в подъезде московской многоэтажки
Мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку в подъезде многоквартирного дома в Москве.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку в подъезде московской многоэтажки, сообщает ГСУ СК России по Москве.
Уточняется, что преступник был знаком со своей жертвой. Он надругался над 14-летним подростком на лестничной площадке одного из многоквартирных домов, расположенных на бульваре Адмирала Ушакова. Потерпевшая рассказала о случившемся родителям, которые обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Ранее порноролик с изнасилованием четвероклассника в Москве попал в сеть.