Мужчина на электросамокате сбил двух детей в Москве

В столичном районе Новокосино 22-летний мужчина на электросамокате сбил двух 10-летних девочек, сообщает Госавтоинспекция Москвы. Наезд произошел на тротуаре около детской музыкальной школы.

«В результате наезда девочки с травмами были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Водителя электросамоката привлекли к административной ответственности согласно части 1 статьи 12.7 («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством») и части 2 статьи 12.29 («Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения») КоАП России , уточнил источник.

Ранее девушка на электросамокате сбила ребенка в центре Москвы.