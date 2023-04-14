14-летняя школьница родила после изнасилования в Москве

В Москве 14-летняя школьница родила на восьмом месяце беременности, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, девочку изнасиловал ее сверстник.

Семиклассница почувствовала себя плохо во время прогулки в торговом центре с родителями, ее госпитализировали с болью в животе. В медучреждении выяснилось, что школьница беременна и нуждается в кесаревом сечении. Операция прошла успешно, мать и ребенок находятся в больнице.

Родители девочки ранее не знали о положении дочери. Она сообщила, что познакомилась с отцом ребенка на спортивной площадке. По ее словам, мальчик изнасиловал ее.

Полицейские выяснили, что после случившегося отец ребенка сбежал в Киргизию. В отношении родителей завели административное дело о неисполнении своих обязанностей.

Ранее в Москве восьмиклассница узнала о беременности во время схваток.