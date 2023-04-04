13:19, 04 апреля 2023
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В Москве мужчина похитил и неоднократно изнасиловал знакомую
В Москве задержали похитившего женщину насильника .
Фото: Мария Девахина / РИА Новости
В Москве ранее судимый мужчина похитил женщину и неоднократно изнасиловал ее, сообщает ГСУ СК России по Москве.
По данным ведомства, преступник под угрозой ножа перевез свою знакомую из ее квартиры в другое жилье. Там, запугивая убийством, он неоднократно изнасиловал потерпевшую. Женщине удалось обмануть похитителя и позвонить мужу. Подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.
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