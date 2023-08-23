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12:25, 23 августа 2023
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Мужчина совершил самоподжог в Москве

Мужчина поджег себя у барной стойки ресторана на улице Маршала Голованова.

Мужчина совершил самоподжог в Москве
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Самоподжог совершил посетитель ресторана «Золотой век» в московском «спальнике» Марьино, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, 65-летний мужчина зашел в заведение на улице маршала Голованова, подошел к барной стойке и облил себя неизвестной жидкостью. Произошло возгорание на площади пять квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Мужчина выжил. С ожогами второй и третьей степени его увезли в реанимацию одной из столичных клиник.

Сделанной жителями района видеозаписью поделился Telegram-канал «Марьино/ЮВАО М125». Авторы ролика предположили, что в ресторане произошло короткое замыкание.

Ранее поджог иномарки в подмосковном Ногинске попал на видео.