12:25, 23 августа 2023
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Мужчина совершил самоподжог в Москве
Мужчина поджег себя у барной стойки ресторана на улице Маршала Голованова.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Самоподжог совершил посетитель ресторана «Золотой век» в московском «спальнике» Марьино, сообщает Telegram-канал Shot.
По информации канала, 65-летний мужчина зашел в заведение на улице маршала Голованова, подошел к барной стойке и облил себя неизвестной жидкостью. Произошло возгорание на площади пять квадратных метров.
Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Мужчина выжил. С ожогами второй и третьей степени его увезли в реанимацию одной из столичных клиник.