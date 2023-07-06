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10:09, 06 июля 2023
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Поджог иномарки в Подмосковье попал на видео

Житель Ногинска разбил стекло иномарки и поджог ее.

Поджог иномарки в Подмосковье попал на видео
Кадр: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Житель Ногинска разбил стекло иномарки и поджог ее, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По информации ведомства, ночью в полицию поступило сообщение о проникновении неизвестного на территорию административного здания. Там он поджог иномарку и попытался повредить электрораспределительную станцию. Пострадавших нет, а сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

На кадрах ролика мужчина в маске подбегает к автомобилю с горящим ведром и пакетом. Он выбивает стекло и ставит эти вещи на водительское сидение, а затем скрывается.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Он арестован.

Ранее пожарный и житель Подмосковья погибли при попытке спастись от огня.