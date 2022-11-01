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06:37, 01 ноября 2022
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Мужчина попытался взлететь на самодельном устройстве и развеселил россиян

Мужчина попытался взлететь на самодельном устройстве и развеселил россиян
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

Мужчину, пытающегося взлететь на самодельном устройстве, заметили в районе Южное Бутово. Ролик с места событий выложили в Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах россиянин, держащий в руках предмет, похожий на управляемый воздушный змей, делает попытку взмыть в воздух и падает. Затем он катится по аллее в обуви на колесах, по-прежнему не выпуская из рук неизвестное устройство.

Поведение человека на видео развеселило российских пользователей сети. «На юг собрался перелететь?», «Теперь я понимаю, кому адресована фраза "попутного ветра"», «Авиабилеты дорожают», — написали комментаторы.

Некоторые похвалили целеустремленность мужчины. «Молодец! Пусть пытается, пусть учится», «Вот что значит мечта», — поддержали героя видео пользователи сети.

Ранее в Южном Бутово снова заметили гуляющих по улице коз. По словам пользователей сети, никому пока не удалось найти хозяина необычных питомцев.

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