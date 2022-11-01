Мужчина попытался взлететь на самодельном устройстве и развеселил россиян
Мужчину, пытающегося взлететь на самодельном устройстве, заметили в районе Южное Бутово. Ролик с места событий выложили в Telegram-канал «Новости Москвы».
На кадрах россиянин, держащий в руках предмет, похожий на управляемый воздушный змей, делает попытку взмыть в воздух и падает. Затем он катится по аллее в обуви на колесах, по-прежнему не выпуская из рук неизвестное устройство.
Поведение человека на видео развеселило российских пользователей сети. «На юг собрался перелететь?», «Теперь я понимаю, кому адресована фраза "попутного ветра"», «Авиабилеты дорожают», — написали комментаторы.
Некоторые похвалили целеустремленность мужчины. «Молодец! Пусть пытается, пусть учится», «Вот что значит мечта», — поддержали героя видео пользователи сети.
Ранее в Южном Бутово снова заметили гуляющих по улице коз. По словам пользователей сети, никому пока не удалось найти хозяина необычных питомцев.