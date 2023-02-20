Мужчина неделю пролежал с инсультом в подвале дома в Подмосковье

Около недели пролежал с инсультом в подвале дома в подмосковном Сергиевом Посаде бездомный мужчина, сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас». После обращения сантехников ему помогли спасатели.

«В единую службу экстренной помощи "Система-112" в понедельник, 20 февраля, обратились сантехники, которые в подвале многоквартирного дома на улице Новоугличское шоссе обнаружили обездвиженного мужчину без определенного места жительства», — говорится в сообщении ведомства. На место прибыли спасатели и полиция.

Транспортировка больного была затруднена тем, что помещение напоминало лабиринт с узкими проходами, отмечает «Мособлпожспас». Работники подразделения перекусили решетку подвального окна гидравлическим аварийно-спасательным инструментом и на мягких носилках вытащили пострадавшего. Машина скорой помощи доставила пациента в Сергиево-Посадскую больницу.

Ранее из запертой квартиры в поселке Богородское Сергиево-Посадского округа спасли девочку с травмой ноги. Местная жительница позвонила в службу 112 и сообщила, что не может попасть в собственную квартиру к своему ребенку.