Мужчина с ножом напал на 12-летнего мальчика в подмосковной электричке

Мужчина с ножом отобрал телефон у 12-летнего мальчика в электричке «Захарово — Москва», сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Заполучив телефон, мужчина на ходу выпрыгнул из электрички недалеко от станции «Серп и Молот» МЖД. Правоохранители задержали его по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России («Разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, а также с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья»). В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Предположительно, мужчина может быть причастен к совершению аналогичных преступлений в столичном регионе. В ведомстве призвали граждан быть бдительными и обращаться в Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России при наличии информации о подозреваемом.

Ранее в подмосковной электричке контролер напал на подростка. Инцидент попал на видео и заинтересовал прокуратуру.