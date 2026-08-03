Мужчина с ножом напал на двух человек в Солнечногорске

Мужчина в маске напал с ножом на двух человек в подмосковном Солнечногорске. Один из них скончался на месте. Об этом пишет 112.

Все произошло рано утром. Со слов одного из пострадавших, на него и его знакомого набросился неизвестный мужчина, который скрылся сразу после нападения. Лицо не опознали — на нем была маска.

Погибшему было 44 года. Второй пострадавший выжил — у него резаные раны плеча и предплечья. Его доставили в больницу, состояние оценивается как средней тяжести. Возбуждено уголовное дело.

Злоумышленником оказался местный житель 1977 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в территориальный следственный отдел для проведения с его участием следственных действий.

Ранее сообщалось, что следователи раскрыли убийство сотрудника «Московских новостей», совершенное 25 лет назад.