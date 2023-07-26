Мужчина с отверткой ворвался в детскую больницу в Москве

Мужчина с отверткой, ножом и молотком ворвался в детскую больницу в Москве, сообщает издание Baza. Он избил россиянина, приехавшего в медучреждение с женой и ребенком.

Неизвестный забежал в кабинет врача детской травматолого-ортопедической больницы в Сокольниках и накинулся на посетителя. Во время потасовки у нападавшего выпал из кармана молоток и нож.

Буйного мужчину удалось закрыть в одном из помещений. Он попытался сбежать через окно, но позже был задержан.

Пострадавший получил несколько ударов отверткой, но от госпитализации отказался. По его словам, нападавший находился в неадекватном состоянии.

Ранее мужчина с гранатой ворвался в поликлинику на Перервинском бульваре в Москве. Его удалось задержать.