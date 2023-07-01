Мужчина споил московскую школьницу шампанским Santo Stefano

В Москве мужчина споил 17-летнюю школьницу шампанским Santo Stefano, сообщает Telegram-канал SHOT. Старшеклассница попала в больницу с острым алкогольным отравлением.

По данным источника, девочка гуляла у подъезда с друзьями. К компании подростков подошел взрослый незнакомый мужчина и предложил школьнице угостить ее спиртным. Неизвестный купил старшекласснице бутылку шампанского, которую она выпила в одиночку.

Девочку обнаружили без сознания на асфальте возле дома, уточнил SHOT. На место вызвали скорую помощь.

Ранее в Подмосковье школьница попала в больницу после выпитой бутылки водки. Врачи выявили у подростка диагноз, который обычно встречается на поздних стадиях алкоголизма.