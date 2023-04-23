14:32, 23 апреля 2023
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Мужчина упал с эскалатора в ящик с яблоками и попал на видео в столичном ТРЦ
Посетитель ТРЦ «Европейский» упал с эскалатора в ящик с яблоками и попал на видео.
Кадр: Telegram-канал Baza
Упавший с эскалатора в ящик с яблоками посетитель столичного ТРЦ попал на видео, опубликованное в Telegram-канале Baza.
«Смертельно опасный номер произошел в "Перекрестке" в ТРЦ "Европейский" в Москве. Мужчина о чем-то крепко задумался и, не уследив за самим собой, отправился в свободный полет. Во фрукты он вошел столбиком», — описал случившееся автор поста.
После приземления мужчина оглядел испуганных посетителей магазина, вылез из ящика, отряхнулся и как ни в чем не бывало пошел дальше по своим делам. Рассказчик назвал героя ролика невероятным счастливчиком.
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