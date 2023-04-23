Мужчина упал с эскалатора в ящик с яблоками и попал на видео в столичном ТРЦ

После приземления мужчина оглядел испуганных посетителей магазина, вылез из ящика, отряхнулся и как ни в чем не бывало пошел дальше по своим делам. Рассказчик назвал героя ролика невероятным счастливчиком.

Ранее полуголый москвич вышел на уличную тренировку с гантелями и попал на видео.