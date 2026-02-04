Мужчина в нижнем белье пытался проникнуть в детский сад в Подмосковье

Мужчина в нижнем белье пытался проникнуть в детский сад в Долгопрудном, он задержан. Об этом сообщает Агентство городских новостей Москва со ссылкой на пресс-службу Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) по Московской области.

«На пункт централизованного наблюдения поступил сигнал "тревога" с охраняемого дошкольного учреждения в Долгопрудном. Прибывший на место экипаж Росгвардии выяснил, что на территории жилого комплекса находившийся в состоянии опьянения мужчина в нижнем белье приставал к прохожим», — сообщили в пресс-службе.

После этого буйный мужчина попытался проникнуть в здание детского сада, а затем скрылся. Нарушителя оперативно задержали рядом с детским садом и передали сотрудникам полиции.

