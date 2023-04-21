Мужчина в парике украл деньги из сумки в московском кафе и попал на видео

Мужчина в парике украл сумку с деньгами в московском кафе и попал на видео , опубликованное «МВД Медиа». Маскировка не помогла вору.

По данным полиции, житель Иванова в московском кафе на улице Арбат заметил на полу рюкзак одного из клиентов. Когда его хозяин отвлекся на беседу с другими посетительницами вор вытащил из сумки 185 тысяч рублей.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции — маскировка париком ему не помогла. Однако деньги он успел потратить. Мужчина находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее был раскрыт способ сбыта украденных подмосковным вором драгоценностей.