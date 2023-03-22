15:18, 22 марта 2023
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Раскрыт способ сбыта украденных подмосковным вором драгоценностей
В Подмосковье задержали вора-домушника, сбывавшего краденое в пригородных поездах.
Фото: Unsplash
Домушник обворовывал подмосковные квартиры и торговал краденым в электричке по пути домой, сообщает «МВД Медиа».
Злоумышленник проникал в дома через двери или окна, когда жители отсутствовали, и крал ценные вещи. Далее уроженец Воронежской области, временно проживающий в Электростали, сбывал драгоценности, бижутерию и часы пассажирам пригородных поездов, а оставшиеся вещи сдавал в один из подмосковных ломбардов.
Серийного вора-домушника задержали и арестовали. Установлена его причастность к семи кражам. Общий материальный ущерб составил более 650 тысяч рублей.
Ранее вор под подпиской о надлежащем поведении совершил новую кражу.