Мужчина в трусах прошелся по разделительной полосе дороги и попал на видео
Мужчина в красных трусах прошелся по разделительной полосе дороги в Москве.
Мужчина в красных трусах прошелся по разделительной полосе столичной дороги и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».
На кадрах ролика мужчина, из одежды на котором только трусы, идет босиком по разделяющей полосе двухполосной автодороги, он движется вдоль стоящих на запрещающий сигнал светофора машин. Через плечо он несет сумку, а в руках — вещи, вероятно, одежду.
«Жарко человеку», «Ипотеку выплатил, молодец», «Владелец красного BMW после штрафа наверно», «Перегрелся», «"Тиндер" отключили, и ему одиноко», «Маугли-2023», «Он пешком, походу, в Крым», «Идет кредит оплачивать», «Я думаю, что он Терминатор, и ему нужна чья-то одежда и чей-то мотоцикл», «Он забыл одеться, когда вышел из дома», «Жена выгнала из дома», — поупражнялись в юморе подписчики канала.
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