Мужчина в трусах прошелся по разделительной полосе дороги и попал на видео

Мужчина в красных трусах прошелся по разделительной полосе столичной дороги и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».

На кадрах ролика мужчина, из одежды на котором только трусы, идет босиком по разделяющей полосе двухполосной автодороги, он движется вдоль стоящих на запрещающий сигнал светофора машин. Через плечо он несет сумку, а в руках — вещи, вероятно, одежду.