14:28, 17 апреля 2023
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Мужчина в трусах попытался проникнуть в здание Минобороны в Москве
SHOT: мужчину в трусах задержали при попытке проникнуть в здание Минобороны в Москве.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Мужчина в трусах попытался проникнуть в здание Минобороны на Енисейской улице в Москве. Нарушителя спокойствия задержали охранники на КПП, передает Telegram-канал SHOT.
46-летний правонарушитель хотел попасть на закрытую территорию Научно-исследовательского испытательного центра Железнодорожных войск Минобороны России. Мотивы своего поступка при этом он объяснить не смог. Мужчину задержала полиция.
Ранее в Москве госпитализировали душевнобольного мужчину, который пытался зайти в Мавзолей Ленина. Россиянин заявил, что революционер Владимир Ленин обязан отпустить ему все грехи.