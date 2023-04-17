Мужчина в трусах попытался проникнуть в здание Минобороны в Москве

Мужчина в трусах попытался проникнуть в здание Минобороны на Енисейской улице в Москве. Нарушителя спокойствия задержали охранники на КПП, передает Telegram-канал SHOT.

46-летний правонарушитель хотел попасть на закрытую территорию Научно-исследовательского испытательного центра Железнодорожных войск Минобороны России. Мотивы своего поступка при этом он объяснить не смог. Мужчину задержала полиция.

Ранее в Москве госпитализировали душевнобольного мужчину, который пытался зайти в Мавзолей Ленина. Россиянин заявил, что революционер Владимир Ленин обязан отпустить ему все грехи.