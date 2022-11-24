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22:33, 24 ноября 2022
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Житель Подмосковья спас тонущую собаку из ледяной воды и попал на видео

Житель Подмосковья спас тонущую собаку из ледяной воды и попал на видео
Кадр: Страница «Типичный Долгопрудный» во ВКонтакте

Житель Подмосковья спас тонущую собаку из водоема, уже частично покрытого льдом. Видео с места событий попало в группу «Типичный Долгопрудный» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мужчина, раздевшись до плавок, бросается в заледеневшую воду и на руках выносит животное на берег. «Примерно в 2:30 ночи услышали жалобный плач собаки, поехали искать. Нашли в канале, в парке "Мысово". Привезли на дачу, высушили, отогрели», — рассказал о своем поступке россиянин, пожелавший остаться анонимным.

Местные жители восхитились своим соседом. «Человечище!», «Таких людей должны знать, гордиться и на таких поступках учиться», «Спасибо вам огромное за самоотверженность», — написали пользователи сети.

Кто-то предложил мужчине раскрыть свое имя, так как такие поступки, по словам комментаторов, необходимо отмечать. «Хотелось бы обратиться к руководству нашего города, отметить и наградить героя», — заявили в комментариях.

Ранее россияне самостоятельно перекрыли Ленинградское шоссе в подмосковных Химках ради спасения собаки. Бездомное животное перебегало многополосную автодорогу и привлекло внимание неравнодушных граждан.

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