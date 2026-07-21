Город
Опубликовано 21 июля 2026, 15:00
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Мужчина выгулял козу на Красной площади и поплатился

Суд арестовал выгуливавшего козу на Красной площади мужчину .
Мужчина выгулял козу на Красной площади и поплатился
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Тверской суд Москвы арестовал жителя столицы, который выгуливал козу на Красной площади. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Магомед Магомедов вечером 18 июля на Красной площади выражался нецензурной бранью и выгуливал домашнее животное в не предназначенном для этого месте. На него составили протокол по статье КоАП о мелком хулиганстве.

Как говорится в судебных материалах, Магомедов был на Красной площади с козой рядом с мавзолеем Ленина. Он не реагировал на замечания сотрудников правоохранительных органов, в грубой форме отказывался прекратить противоправные действия, а при задержании и доставлении в отдел полиции сопротивлялся.

Ранее сообщалось, что в Москве пара развелась после того, как жена поставила мужу ультиматум о мини-пиге.

Автор:Анна Вальман
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