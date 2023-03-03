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23:32, 03 марта 2023
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В Москве мужчина зарезал собутыльницу и сам вызвал полицию

В Москве мужчина зарезал собутыльницу и сам вызвал полицию
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мужчина зарезал собутыльницу в квартире жилого дома на улице Большая Внуковская в ночь на пятницу, 3 марта, и сам вызвал полицию, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«Солнцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство")», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, во время застолья с алкогольными напитками между 22-летним мужчиной и его 30-летней знакомой произошла ссора. Во время нее молодой человек убил женщину ударом ножа в шею. Мужчина позвонил в полицию и во всем сознался.

Ранее сообщалось, что 36-летний москвич поссорился со своим собутыльником и зарезал его. Убийство произошло на улице Плещеева.

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