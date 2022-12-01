Мужчину насмерть придавило воротами автомойки в Москве

«На месте находится заместитель Савеловского межрайонного прокурора Евгений Архипов. Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в пресс-релизе надзорного органа.

Ранее сообщалось, что молодого человека насмерть придавило кабиной лифта в Москве. Ему было 18 лет.