Город
16:03, 01 декабря 2022
1 мин.

Мужчину насмерть придавило воротами автомойки в Москве

Мужчину насмерть придавило воротами автомойки в Москве
Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

На Хорошевском шоссе в Москве 33-летнего мужчину насмерть придавило воротами здания автомойки, сообщает столичная прокуратура. В Telegram-канале ведомства появились кадры с места событий.

«На месте находится заместитель Савеловского межрайонного прокурора Евгений Архипов. Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в пресс-релизе надзорного органа.

Ранее сообщалось, что молодого человека насмерть придавило кабиной лифта в Москве. Ему было 18 лет.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.