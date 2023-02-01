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15:13, 01 февраля 2023
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Избившего ребенка в подъезде подмосковной многоэтажки мужчину задержали

Избившего ребенка в подъезде подмосковной многоэтажки мужчину задержали
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Избившего ребенка в подъезде подмосковной многоэтажки мужчину задержали, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

«В полицию обратилась женщина 1979 года рождения и сообщила о том, что в подъезде одного из домов, расположенных на Автозаводской улице, произошел конфликт. Установлено, что несовершеннолетнего сына заявительницы 2008 года рождения мужчина схватил за капюшон при выходе из лифтовой кабины и причинил телесные повреждения, с которыми подросток обратился в медицинское учреждение», — говорится в пресс-релизе.

Было возбуждено уголовное дело по статье 116 («Побои»). Злоумышленником оказался ранее судимый москвич 1994 года рождения.

Ранее сообщалось, что мужчина избил ребенка в подъезде подмосковной многоэтажки и попал на видео. Неизвестный схватил ребенка и потащил его в дальний угол подъезда, где нет камер. Там он нанес мальчику несколько ударов по голове и лицу, пока второй ребенок звонил отцу с просьбой о помощи.

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