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03:40, 02 февраля 2023
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Российские мужчины заявили о готовности уйти в декрет

Российские мужчины заявили о готовности уйти в декрет
Фото: Kelli McClintock / Unsplash

О готовности уйти в декретный отпуск вместо своих жен заявили в ходе исследования популярного сервиса по поиску работы SuperJob.ru 43 процента респондентов. В опросе приняли участие 1600 состоящих в браке, имеющих постоянную работу и планирующих детей мужчин из разных округов России.

«Конечно, да. Если это будет необходимо, я готов уйти в отпуск по уходу за ребенком до трех лет вместо жены», — такой ответ дали 27 процентов опрошенных. Еще 16 процентов заявили, что их уход в декрет «вполне возможен».

Полностью исключают вариант подобного отпуска в своей жизни 34 процента респондентов. «Скорее нет, вряд ли я на это соглашусь», — так ответили 23 процента опрошенных.

В ходе ранее проведенного исследования россияне оценили влияние отношений в семье на размер дохода.

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