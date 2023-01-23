Синоптик пообещал москвичам мягкую погоду на этой неделе

Мягкую погоду пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В разговоре с ТАСС он отметил, что в первой половине недели ожидается до минус 3 градусов, затем температура поднимется до 0.

«В Москве погодой в течение всей рабочей недели будет дирижировать антициклон, поэтому ее можно назвать мягкой и комфортной», — спрогнозировал синоптик.

Самая холодная ночь, по словам метеоролога, прогнозируется в ночь на вторник — до минус 6-8 градусов, по области в некоторых местах температура может опуститься до отметки минус 15 градусов.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области до вторника из-за гололедицы.