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15:46, 23 января 2023
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Синоптик пообещал москвичам мягкую погоду на этой неделе

Синоптик пообещал москвичам мягкую погоду на этой неделе
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Мягкую погоду пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В разговоре с ТАСС он отметил, что в первой половине недели ожидается до минус 3 градусов, затем температура поднимется до 0.

«В Москве погодой в течение всей рабочей недели будет дирижировать антициклон, поэтому ее можно назвать мягкой и комфортной», — спрогнозировал синоптик.

Самая холодная ночь, по словам метеоролога, прогнозируется в ночь на вторник — до минус 6-8 градусов, по области в некоторых местах температура может опуститься до отметки минус 15 градусов.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области до вторника из-за гололедицы.

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