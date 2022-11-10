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11:32, 10 ноября 2022
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Тишковец пообещал москвичам «мягкий вариант зимы»

Тишковец пообещал москвичам «мягкий вариант зимы»
Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

«Мягкий вариант зимы» пообещал москвичам в личном Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Если говорить о долгосрочных прогнозах, устойчивый снежный покров появится в декабре. Средняя температура в первый зимний месяц будет на градус выше нормы, но большая тепловая температурная аномалия ожидается в январе и феврале, когда отклонение будет достигать двух-четырех градусов. То есть это очень мягкий вариант зимы», — сказал метеоролог.

По статистике, метеорологическая зима в Москве должна наступить сегодня, 10 ноября. Но, по словам Тишковца, холодный сезон будет наступать долго и медленно. Самым морозным месяцем зимы в Центральной России будет декабрь, отметил специалист.

Ранее синоптик Александр Шувалов назвал срок наступления настоящей зимы в Москве. По его словам, устойчивая холодная погода в городе ожидается только в декабре.

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